РИАМО - 20 мар. В подмосковном Солнечногорске нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни населения он не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Солнечногорск в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Солнечногорск, улица Военный городок, КПП №3.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Солнечногорск. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 20 марта», — говорится в сообщении.