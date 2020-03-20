РИАМО - 20 мар. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, местами будут идти небольшие осадки, температура воздуха днем прогреется до плюс 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов тепла, по области — плюс 2-7 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-14 метров в секунду.

Атмосферное давление в средине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 60%. Геомагнитный фон в пятницу прогнозируется преимущественно спокойный.