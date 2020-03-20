РИАМО - 20 мар. В связи с закрытием станций на Некрасовской линии московского метрополитена, «Мосгортранс» запустит в пятницу компенсационные автобусные маршруты, транспорт будет курсировать от станции «Некрасовка» Некрасовской линии до станции «Выхино» с остановками у метро «Лухмановская» и «Улица Дмитриевского», говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Бесплатные автобусы будут работать с 20:00 пятницы до 02:00 вторника, 24 марта. Интервалы движения составят 1-2 минуты. На маршруте КМ не будет остановки у станции метро «Косино» Некрасовской линии, для проезда пассажиры могут воспользоваться станцией метро «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии», – говорится в сообщении.

Жители столичных микрорайонов Кожухово и Люберецкие Поля смогут воспользоваться автобусами №821, 841 и 872, чтобы доехать до действующих станций метро. Количество транспорта на данных маршрутах увеличится.

Станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» Некрасовской линии столичного метро закроют с 21:00 пятницы до 05:30 вторника, 24 марта. Это связано с подключением инженерных коммуникаций новых станций метрополитена к действующей инфраструктуре.