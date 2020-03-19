РИАМО - 19 мар. Оформление партии сливок из Ирана приостановили в Наро-Фоминском городском округе во время таможенного досмотра, общий вес продукции составил 18,7 тонны, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Товар задержали 10 марта 2020 года на таможенном складе СВХ ОOО «Терминал Восток-Запад».

«При проведении ветеринарного контроля установили, что в пункте 2.2 ветеринарного сертификата неверно указана дата выработки товара», – говорится в сообщении.

Груз задержали и поместили на ответственное хранение до получения дополнительной информации от ветеринарной службы Ирана.

31 декабря 2019 года правительство Российской Федерации утвердило правила маркировки для фототоваров, товаров легкой промышленности, парфюмерии, шин и покрышек.

К 2024 году в России намерены создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. Это будет сделано для уменьшения количества нелегальной продукции.