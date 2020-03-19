РИАМО - 19 мар. С четверга, в связи с введением режима повышенной готовности из-за коронавируса, на территории Подмосковья ввели ограничительные меры на посещение центрального офиса Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Передать официальное обращение в Госжилинспекцию Московской области можно, опустив его в ящик входящей корреспонденции по адресу: город Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1, технопарк «Орбита-2», корпус «Бета», 7 этаж. Также обращения можно направить «Почтой России» или через портал ГИС ЖКХ», – говорится в сообщении.

Заявления в рамках предоставления услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами будут принимать только заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Документы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах можно присылать на хранение заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Квалификационные аттестаты и лицензии будут выдавать в рабочее время два раза в неделю, по понедельникам и четвергам и по предварительному оповещению заявителей сотрудниками Госжилинспекции Московской области.

Квалификационный аттестат будут выдавать только при наличии копии паспорта заявителя и заполненного заявления, его образец размещен на официальном сайте надзорного ведомства.

Вспышка новой вирусной инфекции Covid-19 произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент по всему миру зафиксировано свыше 235 тысяч случаев заражения. Скончалось более 9 тысяч человек, почти 85 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 199 случаев заболевания.

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