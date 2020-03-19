РИАМО - 19 мар. В городском округе Луховицы находится лесной участок, который требует особого внимания в связи с риском возникновения пожароопасных ситуаций, в данный момент на нем проводятся мероприятия, направленные на обводнение каналов, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожар, который случился в Луховицах летом прошлого года, признали самым большим и сложным за последние десять лет. Тогда общая площадь, пройденная огнем, составила 809 гектаров, на месте работали 2,1 тысячи человек и более 750 единиц техники.

«Специалисты Greenpeace заложили измерительные водомерные скважины, по которым оценивают уровень грунтовых вод. А еще в планах поддержать кормовую базу бобров, потому что на многих участках именно созданные ими плотины удерживают такую нужную нам воду», – сказал руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин.

Городской округ Луховицы контролируют комитет лесного хозяйства Московской области, ГКУ Московской области «МОС АВС» и отделение международной некоммерческой организации Greenpeace в России. Именно там расположен особый участок, на котором проводятся мероприятия, направленные на обводнение каналов.

На одном из участков торфяных болот верхние слои почвы насытились влагой от растаявшего снега. ГАУ Московской области «Центрлесхоз» комитета лесного хозяйства Московской области провел работы по созданию сети каналов и их обводнению, по очистке подъездных путей для проезда техники к местам забора воды для тушения возможных возгораний.

«При проведении работ на болотах была задействована тяжелая техника – плавающий гусеничный снегоболотоход «Антей» с экскаваторной установкой с полноповоротным ковшом и болотоходный бульдозер. Созданные с их помощью перемычки и насыпи помогают поднять уровень поверхностных вод. Теперь торф сохранится влажным длительное время», – сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Летом 2019 года из Рязанской области на территорию Подмосковья перешло несколько природных пожаров, которые привели к возникновению крупных лесных пожаров в Луховицком и Егорьевском лесничествах. Это вызвало необходимость введения режима чрезвычайной ситуации на территории городского округа Луховицы.

Тогда же на территориях Луховицкого и Егорьевского лесничеств в тушении природных пожаров принимали участие сотрудники комитета лесного хозяйства Московской области, а также добровольцы из отдела Greenpeace.