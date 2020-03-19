РИАМО - 19 мар. Женщина, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего сына, предстанет перед судом в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.

«Следователем следственного отдела по Истре ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней женщины. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть годовалого сына», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел летом 2019 года, когда избила своего малолетнего сына. Ребенка госпитализировали, но позже мальчик скончался в больнице. Причиной смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом-трещина лобной кости, кровоизлияние.

Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. По результатам проведенной амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая признана ограниченно вменяемой, что не является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.