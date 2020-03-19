РИАМО - 19 мар. Десятый арбитражный апелляционный суд вынес решение по жалобе подмосковного ООО «Баррель», неоднократно пытавшееся оспорить наказание, которое на него наложило Минэкологии за нарушение условий лицензии на добычу полезных ископаемых, компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В результате административного расследования выяснилось, что компания вела добычу на земельном участке сельскохозяйственного назначения, в то время как обязательным условием является перевод данных земель в категорию «земли промышленности». За подобные действия нарушителя оштрафовали на 400 тысяч рублей.

«Компания пробовала обжаловать наказание в Арбитражном суде Московской области, однако ей удалось добиться лишь незначительного снижения суммы штрафа. Обращение в суд высшей инстанции также не имело успеха: правота Минэкологии еще раз подтвердилась», – говорится в сообщении.

По решениям судов в силе остались наказания за аналогичные нарушения, которые наложили на ООО «Алмаз» и ООО «Славино».