РИАМО - 19 мар. На станции Курьяново МЦД-2 начали проводить отделочные работы, на сегодняшний день работники уже возвели основные конструкции островной платформы с навесом, а также тоннеля и пешеходного перехода, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В тоннеле разместятся кассы, турникеты и санитарные комнаты. Железнодорожники приступили к отделочным работам тоннеля и зон обслуживания пассажиров, сооружению лестниц и пандусов. В ближайшее время здесь начнется установка лифтов и эскалаторов для маломобильных граждан», – говорится в сообщении.

Платформа Курьяново расположена между остановочными пунктами «Москворечье» и «Перерва» МЦД-2. После ввода в эксплуатацию данная станция повысит транспортную доступность для жителей столичных районов Марьино и Курьяново в Юго-восточном округе Москвы, позволит решить вопрос перехода в сторону района Люблино, который станет безопасным после сооружения пешеходного моста через ж/д пути.

Работы на остановочном пункте проводятся в круглосуточном режиме без остановки движения поездов.

Московский центральный диаметр – 2 «Курско-Рижский» запустили 21 ноября 2019 года. Всего на нем запланировано 38 станций. Новый маршрут позволяет жителям Москвы и Московской области сократить время в пути до 30%.

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