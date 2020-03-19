РИАМО - 19 мар. Город Пущино стал одним из трех победителей федерального конкурса по развитию высокотехнологичной и инновационной промышленной продукции, конкурс проходил среди наукоградов России, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

25,5 миллиона рублей выделят городу из федерального бюджета на создание опытно-образовательной площадки «БиоТехПущино».

«Еще 23 миллиона рублей на реализацию проекта будет выделено из бюджета Московской области. Проект «БиоТехПущино» направлен на создание условий для внедрения специализированных обучающих программ для детей, молодежи и молодых ученых в области биохимии, физики и других приоритетных направлениях современной науки», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В рамках проекта «БиоТехПущино» создадут научно-образовательную лабораторию с оборудованием для углубленного изучения физики, химии, цифровой биологии, информатики и робототехники.

«На площадке проекта будут созданы комфортные условия для ускоренного развития научных разработок, а работающая в наукограде инфраструктура позволит максимально оперативно внедрять эти наработки в производственные процессы. Предполагается, что с 2023 года на основе разработок «БиоТехПущино» будет запускаться не менее одного стартапа в год», - отметил Хромов.