РИАМО - 19 мар. На портале «Добродел» продолжается голосование по строительству линий наружного освещения в 2021 году, в нем уже поучаствовало более 10 тысяч человек за восемь дней, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Участники оставили 11,5 тысячи комментариев.

«Наибольшую активность проявили жители Орехово-Зуева, Сергиева Посада, Раменского, Каширы и Долгопрудного. Менее активно голосуют в городских округах Дубна, Лотошино, Протвино, Жуковский», — сказал заместитель губернатора Московской области Игорь Тресков.

По итогу голосования участки которые наберут больше всего голосов (25% от общего объема — порядка 75 километров) войдут в программу строительства линий освещения. Подмосковные дороги освещают по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году планируют оснастить наружным освещением 300 километров дорог.

Принять участие в голосовании могут пользователи, которые зарегистрированы на портале «Госуслуг», один участник может оставить только один голос на один участок дороги, также можно написать комментарий и поддержать мнения пользователей.

Программа по освещению на 2020 доступна на сайте ведомства.