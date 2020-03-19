РИАМО - 19 мар. Муниципалитеты Подмосковья в этом году получат 254,3 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства экономики и финансов.

Примечательно, что девять городских округов в Московской области являются недотационными. Речь идет о Дзержинском, Долгопрудном, Домодедове, Котельниках, Красногорске, Лобне, Мытищах, Одинцовском округе и Химках.

«Относительно 2019 года дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности вырастут на 12,4% и составят 49,1 миллиарда рублей, субсидии – на 56% до 83,0 миллиардов рублей, субвенции - на 4,1% до 120,2 миллиардов рублей. В 2020 году также предусмотрены иные межбюджетные трансферты в размере 2,0 миллиардов рублей», - сказала исполняющая обязанности министра экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

В ведомстве подчеркивают, что муниципальные образования сильно дифференцированы по уровню их бюджетной обеспеченности. Основная причина этой диспропорции - географическое положение.

«Объем средств, необходимых для сглаживания диспропорций в уровнях бюджетной обеспеченности муниципалитетов, с каждым годом растет. В 2020 году предусмотрена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме 49,1 миллиарда рублей (рост по сравнению с 2019 годом - 12,9%)», - говорится в сообщении.

В этом году бюджеты муниципалитетов, как и прежде, будут пополняться в том числе благодаря реализации национальных проектов.

«В 2020 году запланировано предоставить из бюджета Московской области 119 субсидий на общую сумму 83 миллиарда рублей, что на 56% больше по сравнению с прошлым годом», - резюмировала Масленкина.