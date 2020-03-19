РИАМО - 19 мар. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявило факт нарушения земельного законодательства РФ на участке сельскохозяйственного назначения площадью 5,1 гектара, расположенного в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Участок располагается в Сергиево-Посадском городском округе и принадлежит Н.В. Калининой.

«Управление установило факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, которые ухудшают качественное состояние земель в результате зарастания сорняками и кустарниками», – говорится в сообщении.

В феврале 2020 года управление привлекло Калинину к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде наложения штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Аналогичный случай зафиксировали в Сергиево-Посадском городском округе в июне 2019 года. Тогда на собственницу земельного участка площадью 3,5 гектаров, не соблюдавшую нормы земельного законодательства РФ, а также не уплатившую положенный штраф в срок, наложили штраф в двукратном размере – 40 тысяч рублей, а также привлекли к административной ответственности.