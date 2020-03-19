РИАМО - 19 мар. Иностранные граждане, срок временного пребывания которых на территории России истекает, смогут оформить документы на патент в трехдневный срок из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, иностранным гражданам ограничен въезд на территорию России до 1 мая 2020 года. Они смогут покинуть территорию страны, а вот вернуться назад уже нет. Иностранные граждане, которые приняли решение остаться на территории страны, должны оформить или переоформить патент для продления срока временного пребывания.

«Период подготовки документов услуги сокращен. Чтобы не оказаться на нелегальном положении, теперь иностранные граждане могут подготовить все необходимые документы для оформления патента за три дня», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Для иностранных граждан в центре работает общественная приемная, где каждый может получить консультацию по вопросу оформления патента. Предварительная запись на консультацию осуществляется по телефону: +7 (926) 956-3333.

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