РИАМО - 19 мар. Доходы консолидированных бюджетов Московской области в прошлом году выросли на 7,3% и превысили 353,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства экономики и финансов.

«Поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты относительно 2018 года выросли на 4,8% до 168,9 миллиарда рублей и составили 25,3% от поступлений консолидированного бюджета Московской области», - отметила исполняющая обязанности министра экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Существенную роль в формировании бюджета играет налог на доходы физических лиц. Доля таких поступления 45,6%. А в прошлом году поступления налога на доходы физических лиц на 10,6% превысили показатель 2018 года. Это стало возможным благодаря привлечению новых налоговых резидентов, роста работников и размера заработной платы, увеличения норматива зачисления налога в местные бюджеты.

Также в прошлом году бюджет значительно пополнился за счет налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения (прирост по сравнению с 2018 годом 20,9%). Специалисты объясняют эту тенденцию ростом числа индивидуальных предпринимателей.

Самые крупные бюджеты городских округов – Одинцовский округ (20,4 миллиарда рублей), Балашиха (15,4 миллиарда рублей), Красногорск (14,6 миллиарда рублей), Подольск (13,8 миллиарда рублей), Химки (11,7 миллиарда рублей).

Что касается расходов, то наибольший удельный вес пришелся на социально-культурную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт, средства массовой информации) – 63,1% от общей суммы расходов.