РИАМО - 19 мар. В Москве приступили к подготовительным работам для обследования и вывоза загрязненного грунта с участка строительства Юго-восточной хорды в районе платформы Москворечье, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В настоящее время начались работы по устройству санитарно-пропускного пункта, для обеспечения санитарно-пропускного режима, и ограждение площадки производства работ. К строительству эстакады строители приступят только после положительных результатов проведенных мероприятий и предоставления документов, подтверждающих очистку территории», - говорится в сообщении.

ФГУП «Радон» работает на участке строительства мостового перехода в составе Юго-восточной хорды. Работы ведутся на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов на западе столицы, железнодорожным мостом Курского направления на востоке, Москвой-рекой на севере и Каширским шоссе на юге.

Подготовка площадки под строительство должна завершиться в течение трех месяцев.

Проектом предусмотрено ограждение и радиационное обследование объекта, организация и обеспечение санитарно-пропускного режима на объекте, круглосуточной охраны; установка автоматического поста контроля радиационной обстановки с информационным табло на объекте; дозиметрический контроль технологических процессов, сотрудников и техники, выезжающей с объекта.

Также работники должны обеспечить изъятие, сортировку, упаковку в сертифицированные контейнеры и транспортировку загрязненного грунта к пунктам последующего хранения, провести заключительное радиационное обследование объекта.