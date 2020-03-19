РИАМО - 19 мар. Билеты на аэроэкспресс, купленные в период с 1 февраля до 31 декабря 2020 года, из-за отмен авиарейсов будут действительны до конца года, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

«Если вы уже купили билет на «Аэроэкспресс», вы сможете воспользоваться им в любую необходимую вам дату до конца текущего года – срок его действия автоматически продлен», — отмечается в материале.

Продление касается всех тарифов компании. Но если поездка отменилась, то можно вернуть билет и полную стоимость за него. Чтобы аннулировать билет, нужно заполнить форму обратной связи на сайте aeroexpress.ru и прикрепить скан или фотографию билета.

Компания «Аэроэкспресс» также предпринимает все меры для профилактики вирусных заболеваний. В поездах, автобусах и терминалах проводится дезинфекция несколько раз в день, обрабатываются все контактные поверхности: билетопечатающие автоматы, стойки касс, дверные кнопки, поручни и откидные столики.

В аэроэкспрессах установлена климатическая система обеззараживания воздуха, которая обезвреживает бактерии и вирусы с помощью ультрафиолета. Сотрудникам компании выдаются средства индивидуальной защиты и антисептики, перед каждой сменой им проводят медицинский осмотр.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>