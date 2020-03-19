РИАМО - 19 мар. Более 480 миллионов рублей сэкономили пользователи общественного транспорта с помощью карты «Тройка» с тех пор, как запустили два Московских центральных диаметра, больше всего экономят пассажиры станций Подольск, Нахабино, Одинцово и Лобня, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Благодаря «Тройке» пассажирам МЦД стало удобнее оплачивать поездки, совершать пересадки на метро и МЦК, при этом меньше платить.

«Специальные тарифы МЦД, которые дает «Тройка», выгоднее привычных пригородных билетов. С начала запуска движения на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» пассажиры сэкономили более 480 млн рублей», - говорится в сообщении.

Поездка в центр Москвы по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» с бесплатной пересадкой на метро и МЦК составляет 47 рублей.

Разовый бумажный билет без учета поездки в метро со станции Одинцово стоит 72 рубля, станции Нахабино – 96 рублей, станции Подольск – 144 рубля, станции Лобня – 144 рубля. А за разовую пересадку на метро пассажир платит еще 55 рублей при покупке билета «Единый». Таким образом, экономия за одну поездку на МЦД с пересадкой на метро при оплате по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» составляет до 152 рублей.

Бесплатная пересадка на метро и МЦК доступна пассажирам Московских центральных диаметров при оплате по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в течение 90 минут после первой валидации. Бесплатная пересадка возможна только на те станции, которые отмечены на карте метрополитена, как пересадочные.