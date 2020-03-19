РИАМО - 19 мар. В столичном районе Новокосино в ближайшее время откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, здание украсили разноцветными пластинами из поликарбоната, а на главном фасаде разместили фигуры спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Объект располагается по адресу: улица Суздальская, владение 44. Общая площадь данного трехэтажного здания составляет около 5 тысяч квадратных метров.

«Здание на Суздальской улице имеет «пеструю» отделку. Жители района ждали новый бассейн. ФОК реализуют в соответствии с ранее выданным архитектурно-градостроительным решением, комплекс скоро начнет принимать посетителей», – сказал главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

Кузнецов добавил, что за прошлый год в столице было открыто 15 крупных спортивных объектов, однако районные спортивные центры также имеют большое значение.

Бассейн имеет две чаши: размером 25 на 16 метров для взрослых и 11 на 3 метра для детей. На стенах предусмотрели отделку из мозаики, на полу – из керамогранита. В ФОКе сделали душевые, раздевалки, инвентарные комнаты, медицинские кабинеты и тренерскую. Помимо этого, отдельный этаж занимает фитнес-зона с универсальным спортивным залом и тренажерами.

Ранее на месте строительства был пустырь, теперь прилегающую территорию благоустроят и сделают паркинг на 44 машино-места, в том числе для маломобильной категории граждан.

Проектировщиком является ООО «РосАрхитектор», заказчиком – ООО «Вертикаль».