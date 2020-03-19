РИАМО - 19 мар. Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги и МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» на предстоящих выходных изменится из-за строительства на Баковке дополнительного пассажирского тоннеля с подземным вестибюлем, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Работы будут вести в ночь на 22 марта с 20:40 до 06:40, чтобы изменения в расписании были минимально возможными.

«В вестибюле будет создана безбарьерная среда – его оснастят эскалаторами и лифтами. Современной инфраструктурой будет удобно пользоваться всем – пожилым людям, мамам с колясками, пассажирам с ограниченными физическими возможностями», – говорится в сообщении.

Из-за этого опредленные пригородные электрички, в том числе диаметральных маршрутов, а также аэроэкспрессы не будут останавливаться на Баковке, Немчиновке и Сетуне. Кроме того, из расписания выведены некоторые поезда МЦД-1, а также электрички, курсирующие между Москвой, Усово, Одинцово и Звенигородом.