РИАМО - 19 мар. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приняло решение уничтожить зараженные горшечные растения цикламена из Нидерландов в связи с наличием в них вредителя, которого обнаружили на фитосанитарном посту СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» в Можайске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Наличие карантинного объекта – цветочного трипса – в жизнеспособном состоянии подтвердилось в результате экспертизы, которую провели специалисты федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

«Зараженные горшечные растения уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс признан чрезвычайно опасным и отмечается на более чем 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.