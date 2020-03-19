РИАМО - 19 мар. Администрации городских округов Подмосковья обеспечили бесплатными земельными участками 270 многодетных семей с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«270 многодетных семей Подмосковья обеспечили администрации городских округов бесплатными земельными участками с начала года. <…> Свои участки земли получили 86 семей в Серпухове, 61 семья в Химках, 15 – в Щелкове, 11 – в Зарайске и 10 семей в Чехове», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Городские округа Шаховская, Лотошино, Ступино, Павловский Посад, Волоколамский, Луховицы и Серебряные Пруды за время действия областного закона обеспечили участками 97-99% многодетных семей.

С 2011 года в регионе получили землю более 27 тысяч семей с тремя и более детьми.

Больше всего семей получили участки в округах Щелково – 1,62 тысячи семей, Богородский – 1,08 тысячи семей, Орехово-Зуевский – 1,08 тысячи семей, Сергиево-Посадский – 1,03 тысячи семей и Дмитровский – 920 семей.

Уже сформированы для передачи 2,22 тысячи участков, а формируется около 3,68 тысячи участков.