РИАМО - 19 мар. Хлебопекарные предприятия Московской области полностью обеспечены мукой собственного производства, каждый месяц в регионе производят на 25% больше муки, чем нужно для производства хлеба, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Каждый месяц в Московской области производят более 35,5 тысяч тонн муки, в том числе пшеничной и ржано-пшеничной, то есть муки для производства хлебобулочной продукции, порядка 28,4 тысяч тонн.

«Расход муки для производства хлеба составляет в среднем 23 тысячи тонн в месяц. Таким образом, ежемесячно производство муки в области превышает потребность подмосковных хлебопекарных предприятий порядка на 25%, дефицита сырья для производства хлеба и хлебобулочных изделий в регионе нет», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По словам министра, обеспеченность хлебопекарных предприятий мукой составляет 121,4%.

В Подмосковье работают больше 200 хлебопекарных организаций и организаций-производителей мучных кондитерских изделий, из которых 35 крупных и средних хлебозаводов и более 180 производителей хлебопекарных изделий, мучных кондитерских изделий, мелких пекарен и цехов.

Основными производителями хлеба и хлебобулочных изделий в регионе являются «Коломенский» хлебозавод, «Фацер», «Хлебозавод 28», «Щелковохлеб», «Черемушки», «Настюша».