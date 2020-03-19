РИАМО - 19 мар. Госдума в третьем чтении приняла изменения в закон об обращении лекарственных средств, теперь именно правительство страны имеет право ограничивать максимальные цены на лекарства и медицинские изделия при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Нововведения коснулись 38 статьи ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в части установления предельно допустимых розничных цен на лекарственные препараты и медицинские изделия.

«В условиях высокого риска заражения коронавирусом среди населения <…> руководство нашей страны предпринимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекции. Учитывая острую социальную значимость стоимости лекарств, принять изменения в закон было просто необходимо», – сказал председатель комитета по вопросам охраны, здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Голубев добавил, что именно правительство страны теперь имеет право ограничивать максимальные цены на лекарства и медицинские изделия при ЧС или эпидемии. На 90 дней правительство РФ сможет устанавливать предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия, которые при определенных угрозах становятся жизненно важными.

«При возникновении повышенного спроса на препараты в течение одного месяца наблюдается повышение цены на социально значимые препараты на 30% и более. После такой заморозки аптеки не смогут продавать лекарства по цене выше той, которую установит государство», – добавил Голубев.

Данные меры направлены на защиту граждан от желающих нажиться на угрозе распространения и ухудшении санитарно-эпидемиологического режима в стране.

В настоящее время по всему миру выявлено 230 тысяч случаев заражения. В России выявили 199 случаев болезни.

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