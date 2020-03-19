РИАМО - 19 мар. Сотрудники министерства энергетики Московской области переходят на удаленный режим работы из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Прежде всего на удаленный режим отправляют беременных и многодетных женщин, работников с хроническими заболеваниями, тех, кто старше 55 лет, а также сотрудников, добирающихся до работы несколькими видами транспорта.

«Взаимодействие между людьми будет организованно так, что не повлияет на качество работы сотрудников министерства», - отметил глава ведомства Александр Самарин.

Он подчеркнул, что исходя из опыта зарубежных стран, лучшим средством замедления распространения коронавируса является уменьшение количества социальных контактов.

«Крупные предприятия и организации ТЭК уже добровольно перевели своих сотрудников на работу дистанционно, и министерство энергетики Московской области не станет исключением», - отметил министр.

По его словам, работать дистанционно смогут не все. Для тех, кто будет продолжать ходить на работу, введут гибкий график, чтобы избежать большого скопления людей. Совещания переведут в режим видеоконференций, любые мероприятия с большим числом участников сведут к минимуму.

Все командировки в другие страны отменены. Также запрещено отправляться отпуск в страны с плохой эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня, максимально ограничен поток посетителей в учреждение. Гражданам, которые пришли на личный прием, рекомендовано оставить обращение в письменной форме или записаться на прием посредством аудио- и видеоконференций.

На данный момент в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом.

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