РИАМО - 19 мар. В Московский областной онкологический диспансер обратилась 72-летняя пациентка, в результате диагностики у нее обнаружили 16-килограммовую злокачественную опухоль, которая достигала 50 сантиметров в диаметре, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Главная сложность заключалась в том, что злокачественное образование находилось в забрюшинном пространстве. Опухоль оттесняла диафрагму и сдавливала легкие. На момент поступления женщина не могла находиться в горизонтальном положении, потому что начинала задыхаться», – рассказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Врачи успешно провели сложную операцию по удалению опухоли, сейчас здоровью пациентки ничего не угрожает. После операции женщина продолжила лечение химио- и лучевой терапией.