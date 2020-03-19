РИАМО - 19 мар. В городе Пушкино женщина обратилась к врачам из-за отсутствия чувствительности в руке, врачи обнаружили тромб и восстановили проходимость, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«На ультразвуковом обследовании выяснилось, что у пациентки локальная 8-миллимитровая закупорка подключичной артерии. Ситуация была серьезной - молодая женщина могла просто лишиться руки. Мы провели сонно-подключичное шунтирование», - рассказал главный врач Московской областной больницы имени В.Н. Розанова Владимир Мануйлов.

После операции у женщины восстановился пульс на лучевой артерии, это подтверждает, что проходимость удалось восстановить.

Пациентку уже выписали и назначили ей лечение, чтобы снизить риск повторения ситуации.