РИАМО - 19 мар. Сотрудники ЦППК будут работать только в нитриловых одноразовых печатках, для этого компания закупила более 7 тысячи пар печаток, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«С сегодняшнего дня все кассиры на станциях, кассиры-контролеры, машинисты и помощники машинистов в электропоездах начинают работать только в перчатках», — отмечается в материале.

Сотрудникам, которые чаще всего контактируют с пассажирами, будут выдавать перчатки, кассиры и контролеры уже получили медицинские маски и антисептики для рук.

Компания продолжит закупать маски, перчатки и антисептики, чтобы обеспечить безопасность пассажирам и работникам.

Для профилактики распространения коронавируса проводится дезинфекция поездов три раза в день, в том числе и при проведении влажных уборок.

ЦППК рекомендует пассажирам в связи с распространением вируса воздержаться от использования наличных и оплачивать проезд бесконтактными способами в касса и автоматах на станции.

Также есть возможность купить билеты в мобильном приложении компании, где можно оплатить проезд не только банковской картой, но и сервисами Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay.

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