РИАМО - 20 мар. В Московской области в пятницу запускается новый проект «Цифровые СНТ Подмосковья», в рамках которого садоводы и дачники смогут задавать вопросы специалистам различных ведомств и оперативно получать информацию об изменениях в законодательстве, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Проект запускают министерство имущественных отношений Подмосковья совместно с Союзом дачников региона и Московским областным БТИ. В рамках проекта будут использоваться социальные сервисы. Дачники смогут удаленно участвовать в онлайн-сессиях и встречах с представителями власти, которые будут проходить регулярно.

Также будет запущен Instagram-аккаунт и канал в Telegram «Союз дачников Подмосковья», где будут публиковаться последние новости земельно-имущественной сферы и практическая информация для садоводов и дачников.

Первая онлайн-трансляция в Instagram Союза дачников Подмосковья (@souzdachnikov) состоится в 14:00.