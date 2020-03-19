РИАМО - 19 мар. Каждый день более 2 тысяч сотрудников Московского метрополитена проводят уборку и дезинфекцию в вестибюлях и на платформах станций, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Сейчас поверхности всей пассажирской инфраструктуры метро промываются раз в 1-2 часа. Для проведения частой и тщательной уборки и дезинфекции Московский метрополитен привлекает максимальное число своих сотрудников», - отмечается в материале.

Для дезинфекции применяют антимикробные и антивирусные средства «Диабак» и «Трилокс», обрабатываются все поверхности, в том числе и лавочки, стены и колонны. Особенно тщательно протирают те части, с которыми контактируют пассажиры, ручки дверей, кассовые зоны, турникеты, поручни и билетные автоматы.

Сначала пыль, грязь и жидкость собирают с помощью опилок, затем машина моет пол со специальными средствами.

В московском метро принимаются все меры по предотвращению распространения вируса. Все поезда проходят дезинфекцию не только средствами, но и с помощью ультрафиолета.

Ведется усиленный контроль за здоровье сотрудников, перед сменой им измеряют температуру.

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