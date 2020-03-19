РИАМО - 19 мар. Во время проверок общественного транспорта в Московской области за сутки нашли более 50 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Более 30 нарушений выявили в электричках и на железнодорожных станциях. Еще 11 нарушений зафиксированы в автобусах и 10 в автомобилях такси.

«Основные нарушения: несвоевременная уборка салонов транспортных средств, отсутствие памяток по профилактике коронавирусной инфекции, отсутствие дезинфекционных средств у водителей, машинистов и персонала. Большинство нарушений устранены на месте», - говорится в сообщении.

Каждый день проверки проходят порядка 300 автобусов, 100 машин такси, 30 электричек и 50 железнодорожные станций.

Перед выходом на линию в салонах всех транспортных средств два раза в день должна проводиться полная дезинфекция, в течение дня должны обрабатываться поручни, перила, кассы, турникеты, валидаторы.

На данный момент в мире зафиксировано более 219 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из-за болезни умерли свыше 8,9 тысячи человек, вылечились более 84,1 тысячи человек. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.

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