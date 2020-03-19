РИАМО - 19 мар. Пакет с большой суммой денег, рюкзак с кошельком и ноутбук похитил неизвестный из автомобиля Mercedes, припаркованного на улице Покровка в Москве, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В полицию обратился гендиректор одной из компаний. Он рассказал, что из его автомобиля были похищены деньги и ноутбук.

«Прибывшие на место сотрудниками полиции установили, что неизвестный, разбив стекло правой передней двери, совершил из салона кражу пакета с деньгами в сумме 1, 266 миллиона рублей, рюкзака, в котором находился кошелек с деньгами в сумме 5 тысяч рублей, ноутбука», - отметил собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 1, 311 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).