РИАМО - 20 мар. На время закрытия Некрасовской линии метрополитена с пятницы по 24 марта в столичных районах Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка введут ограничения проезда автомобилей для приоритетного движения городского транспорта.

Некрасовская линия будет закрыта с 21:00 пятницы. Для пассажиров закроют станции «Некрасовская», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». В обычном режиме этот участок начнет работу во вторник, 24 марта, в 05:30.

Для компенсационных маршрутов будут обособлены выделенные полосы на нескольких участках, в том числе на Косинском шоссе, Проектируемом проезде, а также на улице Покровская. Проезд такси по таким полосам запрещен.

Будут установлены комплексы фото-, видеофиксации, для того чтобы автобусы смогли беспрепятственно перевозить пассажиров. В районах закроют несколько съездов. Кроме того, на нескольких улицах будет запрещена парковка. Заранее ознакомиться со всеми ограничениями можно на Едином транспортном портале, а также на сайте ЦОДД.

На время закрытия «розовой» линии подземки для пассажиров будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ от станции «Некрасовка» до станции «Выхино». В настоящее время размещено более тысячи информационных плакатов в вагонах метрополитена, на станциях МЦК и МЦД.