РИАМО - 20 мар. С 21:00 пятницы временно будет остановлено движение поездов на Некрасовской линии столичной подземки, в обычном режиме линия возобновит работу 24 марта в 05:30, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Для пассажиров будут временно закрыты четыре станции Некрасовской линии: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино», — говорится в сообщении.

Это необходимая процедура: при подключении новых объектов к сети метро необходимо прекратить движение на участке, к которому подключаются новые станции. Во время закрытия линии там интегрируют и подключат необходимые коммуникации для запуска ее нового участка в ближайшее время.

В этот период пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута «КМ» от станции «Некрасовка» до «Выхина» «фиолетовой» ветки метро. На закрытых станциях, а также на некоторых станциях Таганско-Краснопресненской линии будут задействованы сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут выбрать нужный маршрут.

Новый участок «розовой» ветки метро позволит разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. Запуск второго участка Некрасовской линии столичного метрополитена запланирован на март. На новом участке появятся станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».