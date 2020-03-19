РИАМО - 19 мар. За первые месяцы нынешнего года в Московской области на кадастровый учет поставили 160 жилых домов в 28 муниципальных образованиях, говорится в сообщении регионального министерства жилищной политики.

На кадастровый учет ставят недвижимость, чтобы закрепить право собственности и распоряжаться ей в полной мере.

«С начала года поставлено на кадастровый учет 160 жилых домов, 23 из которых имели высокую социальную напряженность среди жителей», ─ отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Среди них дома в жилом комплексе «Эко-Парк Вифанские Пруды», дом на проспекте Красной Армии в городском округе Сергиев Посад. Объект недвижимости на улице Гагарина в Домодедове, а также корпусы в жилых комплексах «Новоснегиревский» и «Сказка» в Истре. Дома в жилищных комплексах «Новый Раменский» и «Митино О2» в Красногорске. Кроме того, здание в ЖК «Солнечная система» в Химках и девять домов в жилищном комплексе «Квартал Европа» в Балашихе. А также дом по Носовихинскому шоссе в Реутове и одно здание в жилищном комплексе «Восточная Европа» в Щелково.

Больше всего жилых домов на кадастровый учет поставили в Домодедове – 47, в Балашихе и Мытищах - по 20, на третьей позиции Красногорск – 19 домов.

Далее на кадастровый учет поставят объекты недвижимости в Королеве, Ленинском, Раменском, Богородском и других городских округах.