РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мар. День открытых дверей в перинатальном центре городской клинической больницы Мытищ пройдет в пятницу в онлайн-формате в соцсети Instagram, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в родовспомогательных учреждениях Московской области Дни открытых дверей будут проводиться дистанционно.

«Первый эфир в МГКБ состоится уже в эту пятницу, 20 марта, в 12:00. В прямой эфир выйдет заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи МГКБ Ольга Билявская. Уже сейчас вы можете присылать свои вопросы. Мы ответим каждому. Ждем обратной связи», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в дне открытых дверей онлайн, необходимо зарегистрироваться в соцсети Instagram, подписаться на аккаунт МГКБ и в назначенное время подключиться к онлайн-трансляции.