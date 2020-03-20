РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Заместитель прокурора Московской области Алексей Шаповалов в пятницу проведет личный прием граждан в городском округе Подольск, сообщается на сайте прокуратуры региона.

«По поручению прокурора Московской области Забатурина Сергея заместитель прокурора области Шаповалов Алексей Владимирович проведет личный прием граждан в городском округе Подольск. Прием будет осуществляться 20 марта 2020 года в здании Подольской городской прокуратуры», - говорится в сообщении.

Подольская городская прокуратура находится на Революционном проспекте, дом 55/15.