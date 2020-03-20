РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. В пятницу заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Вадим Фомченков проведет прием граждан в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«20 марта с 16:00 до 18:00 в здании МУ МВД России «Люберецкое» будет осуществлять прием граждан заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Вадим Фомченков по вопросам, касающимся деятельности полиции», - говорится в сообщении.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8(495)554-83-88 или 8(495)554-90-90. Прием будет проводиться по адресу: улица Котельническая, дом №7А.

На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.