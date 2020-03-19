РИАМО - 19 мар. В Московской области запускается новый проект «Цифровые СНТ Подмосковья», в рамках которого садоводы и дачники смогут задавать вопросы специалистам различных ведомств и оперативно получать информацию об изменениях в законодательстве, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Проект запускают министерство имущественных отношений Подмосковья совместно с Союзом дачников региона и Московским областным БТИ. В рамках проекта будут использоваться социальные сервисы. Дачники смогут удаленно участвовать в онлайн-сессиях и встречах с представителями власти, которые будут проходить регулярно.

«Анализируя вопросы, которые стали поступать в канун отмены «дачной амнистии» от членов СНТ и ДНТ, мы поняли, что многие люди не регистрируют недвижимость, поскольку просто не знают, как это делать. Тогда мы стали выезжать на встречи в СНТ широким составом представителей Минмособлимущества, Союза дачников Подмосковья, Росреестра, ФНС, Московского областного БТИ и администраций», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что эти встречи были организованы, чтобы каждый председатель и член товарищества мог задать свой вопрос представителю власти. Ежегодно на выездных встречах удается охватить более 11 тысяч СНТ, а благодаря запуску дистанционных онлайн-сервисов, каждому садоводу и дачнику будет оказана помощь в решении его проблемы.

Министр отметила, что запуск интерактивных сервисов, которые помогут узнать о проблемах каждого дачника и садовода Подмосковья и помочь их решить, является новым этапом информационной кампании по регистрации недвижимости, запущенной в регионе несколько лет назад.

Также будет запущен Instagram-аккаунт и канал в Telegram «Союз дачников Подмосковья», где будут публиковаться последние новости земельно-имущественной сферы и практическая информация для садоводов и дачников. Первая онлайн-трансляция в Instagram Союза дачников Подмосковья (@souzdachnikov) состоится 20 марта в 14:00.

Первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что проект «Цифровые СНТ Подмосковья» включает несколько направлений: страницы в социальных сетях, интернет-портал для электронного документооборота и голосования на общих собраниях, единый реестр всех СНТ с привязкой к карте Подмосковья.

Генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин подчеркнул, что учреждение активно переводит процессы и услуги в цифровой формат.