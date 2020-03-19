РИАМО - 19 мар. Учреждения среднего профессионального образования в Москве закрываются с 21 марта по 12 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на его официальном сайте.

«Рекомендовать федеральным органам власти и органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, обеспечить принятие <…> решений о временном приостановлении с 21 марта по 12 апреля 2020 года включительно посещения обучающимися указанных организаций», — говорится в документе.

На сегодняшний в Москве выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом. Всего в России заболело 199 человек.

С 23 марта по 12 апреля все школы в РФ уйдут на каникулы. В школах Московского региона ранее было введено свободное посещение и организовано дистанционное обучение.

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