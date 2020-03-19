РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Театр кукол «Радуга» приглашает юных люберчан в «Театральную гостиную» в формате онлайн, в которой покажут мастер-класс по сценическому движению, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Каждый день на главных интернет-платформах в 12:00 будут транслироваться мастер-классы. Вас ждут уроки на различные тематики: кукловождение, мастер-класс на внимание, история театра и кукол, сценическое движение и артикуляционные мастер-классы», - говорится в сообщении.

Всем заинтересованным предлагают присоединиться к аккаунтам театра «Радуга» в Instagram – INSTAGRAM.COM/TEATR_RADUGA8, «ВКонтакте» - VK.COM/TEATR_RADUGA8 и на YouTube – Театр кукол «Радуга». Сайт театра: traduga.ru