РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Депутат Мособлдумы Павел Максимович провел встречу с жителями Подольска, на которой разъяснил поправки в Конституцию РФ и меры социальной поддержки жителей Московской области в 2020 году.

«18 марта провел встречу по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию РФ. Совместно с заместителем главы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ириной Бабаковой, Климовской городской организацией «Всероссийское общество инвалидов» и местными жителями рассмотрели конституционные изменения по инициативе местного совета сторонников ВПП «Единая Россия». Участие в обсуждении приняли 25 человек», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Целью встречи было донести и распространить достоверную информацию о конституционных реформах до граждан городского округа Подольск. Также нами были рассмотрены меры социальной поддержки жителей Московской области в 2020 году. Выполняли задачу донести до всех групп населения, проживающих на территории округа, эту информацию.

Мероприятие проходило на базе территориального совета сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия» в микрорайоне Климовск. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля.