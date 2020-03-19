РИАМО - 19 мар. Из московской больницы выписались двое мужчин и две женщины, которые вылечились от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.

«Еще четырех пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из столичной инфекционной больницы», — сказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Повторный анализ на заболевание показал отрицательный результат. Ракова отметила, что пациенты здоровы и никаких симптомов болезни у них не наблюдается.

Ранее из московской клинической больницы выписали первого пациента, который переболел коронавирусной инфекцией. Таким образом, пять человек в Москве уже вылечились от коронавируса.

На сегодняшний в Москве выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом, а в Московской области — 17 случаев. Всего в России заболело 199 человек.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском города Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 229 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 9 тысяч заболевших, выздоровели более 84,5 тысячи пациентов.

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