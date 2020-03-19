РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 мар. Сотрудники полиции Дзержинского смогут заниматься общефизической подготовкой и единоборствами в клубе «Дмитрий Донской» федерации боевого самбо России, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

18 марта советник главы городского округа Дзержинский Артур Шлыков провел рабочую встречу с начальником Дзержинского городского отдела полиции, подполковником МВД России Михаилом Богуславским. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия с подразделениями отдела полиции в рамках обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

«Привлечение компетентных активистов к реализации различных профилактических мероприятий, проводимых полицией, может благоприятно сказываться в целом на оперативной обстановке в Дзержинском. Сотрудники МВД, желающие заниматься общефизической подготовкой и единоборствами, могут принимать участие в тренировках местного клуба «Дмитрий Донской» федерации боевого самбо России», - сказал Шлыков.

Вместе с этим Артур Шлыков обсудил с главой местной полиции обеспечение диалога с общественностью, непосредственно с представителями общероссийской организации «Офицеры России» и местным отделением федерации боевого самбо России.