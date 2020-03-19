РИАМО - 19 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных врачей за самоотдачу и напряженную работу в условиях распространения коронавируса.

«Я отдельно еще хочу сказать слова благодарности наши медикам, бригадам скорой помощи, которые работают в очень интенсивном и напряженном режиме. Спасибо вам за ваш добросовестный труд! Будьте здоровы, берегите себя!» - сказал Воробьев.

Он добавил, что в сложившейся ситуации несколько подмосковных предприятий предложили свою финансовую помощь. Воробьев отметил, что при необходимости ей обязательно воспользуются.

На данный момент в Подмосковье 17 заболевших коронавирусной инфекцией. Вопросы по ситуации с коронавирусом можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30.

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