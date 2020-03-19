РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Мытищинский дворец культуры «Яуза» проводит в соцсети Instagram вокальный конкурс до 30 марта, сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

«МДК «Яуза» объявляет вокальный онлайн-конкурс. Если ты поешь и играешь на музыкальных инструментах, ты играешь, а друг поет, ну и как там еще бывает? Запиши свое музыкальное домашнее видео, где ты поешь самую весеннюю на твой взгляд песню, выложи видео в ленту Instagram под хештегом #МЫТИЩИПОЮТ, и отмечай нас в публикации», - говорится в сообщении.

Жюри ДК «Яуза» выявит победителей 30 марта в следующих номинациях: «Лучший сольный вокал», «Лучший дуэт», «Сам себе аккомпанемент». К участию принимаются ролики записанные в домашних условиях.