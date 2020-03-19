РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мар. Колебание курса валют не повлияет на выполнение муниципальных программ городского округа Котельники, предусмотренных на 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Колебание курса иностранной валюты не помешает выполнению мероприятий муниципальных программ городского округа Котельники, предусмотренных на 2020 год», - говорится в сообщении.

При этом будет усилена работа бизнес-сообщества города: планируется расширить объем средств, запланированных на субсидирование затрат субъектов малого предпринимательства, проведение обучающих мероприятий и прием предпринимателей по проблемным вопросам.