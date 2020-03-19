РИАМО - 19 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал муниципальным главам сформировать корпус добровольцев, которые будут помогать решать различные задачи во время борьбы с коронавирусом.

Воробьев подчеркнул, что жителям важно соблюдать самоизоляцию и карантин, а работодателям — дальше переводить сотрудников на удаленную работу. Особенно это актуально на следующей неделе, когда подмосковные школы отправят на каникулы.

«Считаю, что у каждого главы муниципалитета должна быть своя команда добровольцев. Такую команду надо собрать, чтобы решать те задачи, где не хватает людей. Например, доставка лекарств пожилым льготникам или может торговым сетям нужны дополнительные силы — вы сможете оказать поддержку и помощь», — сказал Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что каждый нуждающийся должен почувствовать заботу и внимание. Помощь может потребоваться одиноким людям, пожилым и многодетным семьям. Кому-то необходимо помочь с покупкой продуктов, лекарств, средств гигиены, с кем-то нужно просто пообщаться и объяснить ситуацию. В связи с этим губернатор поручил соцслужбам и главам округов поговорить с людьми и выяснить, кому и какая помощь необходима.

«Нам важно и дальше придерживаться строгих правил, чтобы победить этот вирус. Понятно, что есть неудобства, но это обязательно надо делать, потому что так безопаснее», — добавил Воробьев.

Он также прокомментировал беспокойство жителей из-за нехватки продуктов питания. Воробьев еще раз подчеркнул, что пустые полки — это вопрос не дефицита, а скорости завоза продуктов. Поэтому торговым сетям сейчас помогают вовремя заполнять торговые стеллажи.

На данный момент в Подмосковье 17 заболевших коронавирусной инфекцией. Вопросы по ситуации с коронавирусом можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30.

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