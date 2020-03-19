РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска начал очередной этап опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке спортивного пистолета «Аспид», в апреле его планируют сертифицировать, сообщается на сайте предприятия.

«В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) начался очередной этап ОКР по разработке 9х19-миллиметрового спортивного пистолета «Аспид». Планируется, что в апреле ЦНИИТОЧМАШ совместно с Федерацией практической стрельбы РФ проведут процедуру сертификации пистолета», - говорится в сообщении.

Согласно федеральному законодательству, процедура сертификации оружия в России носит обязательный характер и включает испытания на соответствие криминалистическим требованиям, прочность и безопасность функционирования (внешний осмотр образца и его проверка патронами с усиленным зарядом). В частности, спортивный пистолет отличается от боевого оружия меткой на гильзе, оставляемой после выстрела. То есть испытания, проводимые при сертификации, позволяют удостоверить полное соответствие изделия всем положениям действующих правовых актов.

Сертификацию оружия проводят специализированные сертификационные центры, получившие государственную аккредитацию в данной области. Один из них – государственная испытательная станция РФ при ЦНИИТОЧМАШ, где пройдут испытания образцов на прочность и безопасность. Проверку на соответствие пистолета криминалистическим требованиям проведет Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»), который в случае положительного решения выдаст соответствующий сертификат.

После получения сертификата спортивный пистолет «Аспид» включат в кадастр и внесут в список Международной конфедерации практической стрельбы – спортивной организации, которая координирует деятельность входящих в ее состав национальных федераций практической стрельбы.