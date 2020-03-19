РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мар. В строящемся детском садике в Котельниках завершаются работы по установке плинтусов и укладке напольных покрытий, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В четверг заместитель главы Котельников Сергей Жигалкин провел выездную проверку за ходом завершения строительства детского сада на 235 мест в микрорайоне Новые Котельники.

«В настоящее время проводится итоговая проверка Главным государственным строительным надзором Московской области. Завершаются работы по укладке напольных покрытий, установке плинтусов. Проводятся клининговые работы», - говорится в сообщении.